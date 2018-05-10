В Ижевске «ГАЗель» сбила двухлетнюю девочку

Опубликована: Сегодня 13:57

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Во вторник, 8 мая, в Ижевске «ГАЗель» сбила двухлетнюю девочку. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, произошло ДТП около 18:13, у д. 48 «а» на ул. Дзержинского.

43-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил двухлетнюю девочку, которая в присутствии отца каталась на самокате. В результате происшествия ребенку понадобилась госпитализация.

Уважаемые родители, помните, что ребенка необходимо с раннего возраста учить ориентироваться на дороге. Подрастающему поколению нужно рассказать все основные Правила дорожного движения, особенно в преддверии летнего сезона. Не допускайте движение маленьких детей на велосипедах, самокатах, роликах, рядом с проезжей частью дороги. Это очень опасно для ребенка, так как он еще не может самостоятельно контролировать движение и правильно оценивать опасность.


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