В Ижевске «ГАЗель» сбила двухлетнюю девочку

Опубликована: Сегодня 13:57



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

43-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил двухлетнюю девочку, которая в присутствии отца каталась на самокате. В результате происшествия ребенку понадобилась госпитализация.Уважаемые родители, помните, что ребенка необходимо с раннего возраста учить ориентироваться на дороге. Подрастающему поколению нужно рассказать все основные Правила дорожного движения, особенно в преддверии летнего сезона. Не допускайте движение маленьких детей на велосипедах, самокатах, роликах, рядом с проезжей частью дороги. Это очень опасно для ребенка, так как он еще не может самостоятельно контролировать движение и правильно оценивать опасность.