Похолодание с заморозками в Удмуртии сменится потеплением

Опубликована: Сегодня 16:03

фото: komotoz.ru
Похолодание с заморозками сменится потеплением. По прогнозам синоптиков, в Удмуртии к понедельнику ожидается до +22..+25 °С в тени.

Ближайшей ночью в республике ожидаются заморозки до -1 °С (в северных районах), на почве до -3 °С. Завтра днём воздух прогреется до +12..+17 °С, ветер ослабнет. До конца недели будет преимущественно без осадков, лишь в субботу местами возможны слабые дожди.

К воскресенью, 13 мая, воздух прогреется до +16..+21 °С, а в понедельник - до +22..+25 °С в тени.

«15 мая (вторник) пройдет холодный фронт - ветер повернёт на северный, в отдельных районах пройдет дождь (возможно кратковременный), за фронтом начнется похолодание. 16 мая поступление холодного воздуха в республику продолжится, будет прохладно», - уточнили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.


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