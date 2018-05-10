Пьяный житель Удмуртии отметил День Победы и на квадроцикле сбил пенсионерку

Опубликована: Сегодня 17:11

фото: foto-planeta.com
В Удмуртии с алкоголем отметивший День Победы водитель квадроцикла сбил пенсионерку. Произошло ДТП 9 мая, около 22:20, в селе Малая Пурга на ул. Италмас.

Водитель квадроцикла – 20-летний молодой человек, не имея специального права управления и находясь в состоянии опьянения, двигался по тротуару и наехал на пешехода – 64-летнюю женщину. В результате ДТП женщина получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к жителям Удмуртии: если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.

Помните, проявленная бдительность позволит человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться Ваши дети, родственники, друзья и близкие люди.


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