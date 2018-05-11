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Директор ижевской компании сделал добро и лишился велосипеда за 120 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 18:20 В полицию с заявлением обратился житель Ижевска, 46-летний директор одной из компаний: из его садового домика пропал велосипед стоимостью 120 тыс рублей и два шуруповерта. Он уточнил, что несколько месяцев назад пустил малознакомого мужчину пожить в его домике на даче и передал ему ключи.
В конце апреля потерпевший приехал на участок и обнаружил, что из домика пропал велосипед стоимостью 120 тыс рублей и два шуруповерта.
Сумма ущерба составила 130 тыс рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). По подозрению в краже вещей был задержан 40-летний житель Малопургинского района. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.