Директор ижевской компании сделал добро и лишился велосипеда за 120 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 18:20



фото: bzns.media фото: bzns.media

В конце апреля потерпевший приехал на участок и обнаружил, что из домика пропал велосипед стоимостью 120 тыс рублей и два шуруповерта.Сумма ущерба составила 130 тыс рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). По подозрению в краже вещей был задержан 40-летний житель Малопургинского района. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.