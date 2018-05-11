|
Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак признался, что он гей
Опубликована: Сегодня 08:30 Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак, ставший мировой звездой благодаря скрипично-вокальной композиции «Fairytale», сделал сенсационное заявление на вечеринке в честь очередного конкурса европейских исполнителей в Норвегии. Как пишет РБК, певец признался, что является представителем сексуальных меньшинств.
Эту же информацию Рыбак подтвердил на своей личной странице в социальной сети Facebook. Тем не менее на той же странице сообщается, что с действующим победителем «Евровидения» на вечеринке в Осло встретилась модель Playboy Алекса Павлова, которая в прошлом году заигрывала с певцом в Москве.
Не исключено, что Александр мог объявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы привлечь дополнительное внимание к конкурсу «Евровидение», который давно считается излюбленным местом встречи представителей секс-меньшинств.
В то же время можно предположить, что таким нетривиальным способом певец попытался избавиться от досаждающих ему поклонниц.