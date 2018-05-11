Россия вылетела из песенного конкурса «Евровидение-2018»

Опубликована: Сегодня 11:44

фото: m.newsru.co.il
Представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне певица Юлия Самойлова не прошла в финал.

Второй полуфинал Международного конкурса, на котором Самойлова выступала под шестым номером, состоялся 10 мая. Юлия исполнила композицию «I Won't Break», ее выступление сопровождалось перфомансом балета «Тодес».

По результатам голосования зрителей и жюри российская исполнительница не смогла пробиться в десятку финалистов. Ими стали представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

После объявления результатов Юлия расплакалась, но потом всё же нашла в себе силы пообщаться с журналистами. «Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает. Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своём сердце», – заявила певица.


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