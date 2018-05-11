Ижевчанин обокрал на 2,5 млн рублей предприятие, на котором работал

Опубликована: Сегодня 12:50

фото: top.st
Руководство одного из ижевских предприятий обратилось в дежурную часть полиции с заявлением о фактах хищения деталей и оборудования с территории производственного цеха на общую сумму более 2,2 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий при попытке совершения очередной кражи был задержан 32-летний ранее судимый рабочий данной организации. Ночью мужчина через окно проник на территорию цеха и пытался похитить имущество на сумму 250 тыс рублей. В ходе следственных действий полицейские установили его причастность к ранее совершенным хищениям.

По фактам краж и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


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