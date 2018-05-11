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721 житель Удмуртии пострадал от укуса клещей
Опубликована: Сегодня 13:53 С начала текущего эпидсезона в Удмуртии от укусов клещей пострадал 721 человек. Как уточняет Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, из них – 205 детей.
Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (353 пострадавших), в Можге (64 пострадавших), в пос. Ува (25 пострадавших), в Якшур - Бодьинском районе (27 пострадавших).
494 клеща исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита, из них в 18 клещах (3,6%) выявлен возбудитель клещевого энцефалита; 391 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в т.ч. в 111 клещах (28,4%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит 1 человек, на иксодовый клещевой боррелиоз – 2.
По состоянию на 10 мая 2018 года против клещевого энцефалита привито 32665 жителей республики, в том числе – 15168 детей в возрасте до 14 лет.
Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и т.д.
Ранее мы писали, где в Удмуртии можно проверить напавшего на вас клеща.