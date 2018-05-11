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В Удмуртии замначальника почтового отделения «почистила» кассу
Опубликована: Сегодня 15:00 Бывшего начальника отделения почтовой связи в Завьяловском районе признали виновной по статье «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения». 43-летняя женщина похищала деньги из кассы вверенного ей отделения.
Женщина возглавляла отделение почтовой связи «Совхозный» ФГУП «Почта России», расположенное в селе Совхозный Завьяловского района. С октября 2016 года по конец ноября 2017 года она, используя своё служебное положение, похитила из кассы почтового отделения 141,7 тыс. рублей. А чтобы скрыть факт хищения, осужденная вносила заведомо ложные сведения в финансовые документы почтового отделения.
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, принятие мер по добровольному возмещению ущерба и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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