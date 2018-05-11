В Удмуртии замначальника почтового отделения «почистила» кассу

Опубликована: Сегодня 15:00



фото: foto.cheb.ru фото: foto.cheb.ru

Женщина возглавляла отделение почтовой связи «Совхозный» ФГУП «Почта России», расположенное в селе Совхозный Завьяловского района. С октября 2016 года по конец ноября 2017 года она, используя своё служебное положение, похитила из кассы почтового отделения 141,7 тыс. рублей. А чтобы скрыть факт хищения, осужденная вносила заведомо ложные сведения в финансовые документы почтового отделения.При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, принятие мер по добровольному возмещению ущерба и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.