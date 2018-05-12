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В Ижевске фитнесс-инструктор не оплачивал штрафы и чуть не лишился своего «БМВ»
Опубликована: Сегодня 16:07 С сентября 2017 года по настоящее время в Октябрьский районный отдел судебных приставов Ижевска поступило 15 исполнительных документов в отношении местного жителя о взыскании с него задолженности по неоплаченным штрафам ГИБДД. Мужчине неоднократно направлялись требования об оплате долга, но реакции не последовало.
В ходе совместной работы судебных приставов-исполнителей и сотрудников ДПС удалось установить местонахождение автомобиля «БМВ», принадлежащего должнику. В момент, когда планировалось наложить арест на транспортное средство, фитнес-инструктор подошёл к судебным приставам и предложил произвести оплату долга на месте. Помимо штрафов мужчина заплатил за несвоевременную оплату задолженности и исполнительский сбор, на общую сумму 30 тыс рублей.