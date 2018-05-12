В Ижевске фитнесс-инструктор не оплачивал штрафы и чуть не лишился своего «БМВ»

Опубликована: Сегодня 16:07



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

В ходе совместной работы судебных приставов-исполнителей и сотрудников ДПС удалось установить местонахождение автомобиля «БМВ», принадлежащего должнику. В момент, когда планировалось наложить арест на транспортное средство, фитнес-инструктор подошёл к судебным приставам и предложил произвести оплату долга на месте. Помимо штрафов мужчина заплатил за несвоевременную оплату задолженности и исполнительский сбор, на общую сумму 30 тыс рублей.