В Ижевске фитнесс-инструктор не оплачивал штрафы и чуть не лишился своего «БМВ»

Опубликована: Сегодня 16:07

фото: r18.fssprus.ru
С сентября 2017 года по настоящее время в Октябрьский районный отдел судебных приставов Ижевска поступило 15 исполнительных документов в отношении местного жителя о взыскании с него задолженности по неоплаченным штрафам ГИБДД. Мужчине неоднократно направлялись требования об оплате долга, но реакции не последовало.

В ходе совместной работы судебных приставов-исполнителей и сотрудников ДПС удалось установить местонахождение автомобиля «БМВ», принадлежащего должнику. В момент, когда планировалось наложить арест на транспортное средство, фитнес-инструктор подошёл к судебным приставам и предложил произвести оплату долга на месте. Помимо штрафов мужчина заплатил за несвоевременную оплату задолженности и исполнительский сбор, на общую сумму 30 тыс рублей.


Теги
Балезино депутат Ижевск звезда фестиваль школа Владимир Путин суд природа полиция торговля Игра футбол строительство Александр Волков Голливуд Глазов выставка Воткинск пожар ДТП кино ГИБДД технологии долг Удмуртия банк дети здоровье занятость образование животные Ува транспорт убийство конкурс МЧС преступление Интернет Украина армия СКП пенсия погода ГЖД ветеран штраф пристав медицина религия Малая Пурга ремонт СМИ дороги Сарапул бизнес ИжГТУ молодежь траур бюджет алкоголь праздник финансы выборы спортсмен Можга семья промышленность свадьба Ижавто Завьялово рейтинг Дмитрий Медведев видео мода прокуратура телевидение Госсовет УР инвалид Новый год/Рождество безопасность терроризм розыск Россия США туризм МВД зоопарк вода творчество ЖКХ наркотики музыка правительство самолет оружие лес физкультура хоккей Москва
Все теги
Яндекс.Погода