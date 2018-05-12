Сегодня в Ижевске завершился отопительный сезон

Опубликована: 11 Мая 2018 г. 17:13



фото: news.xtipe.com фото: news.xtipe.com

Организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов, объектов социальной сферы с пятницы предписано начать согласованное с теплоснабжающими организациями отключение систем отопления.