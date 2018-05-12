Сегодня в Ижевске завершился отопительный сезон

Опубликована: 11 Мая 2018 г. 17:13

фото: news.xtipe.com
Сегодня, 11 мая, в Ижевске завершился отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, в связи с установлением нормативной среднесуточной температуры наружного воздуха соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации города Сергей Задорожный.

Организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов, объектов социальной сферы с пятницы предписано начать согласованное с теплоснабжающими организациями отключение систем отопления.


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