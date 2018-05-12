Москвич шутки ради перенес полицейского и стал обвиняемым по уголовному делу

Опубликована: Сегодня 11:32

фото: скриншот видео
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против мужчины, который обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю станции «Сухаревская» столичного метро. Как передает «Звезда», об этом говорится в сообщении СК РФ.

Инцидент был снят на камеру мобильного телефона и опубликован в Сети. На кадрах видно, как мужчина шутки ради приподнял силовика в форменной одежде за талию и пронес несколько шагов по вестибюлю метро.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителю за такие действия – 5 лет лишения свободы.


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