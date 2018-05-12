Москвич шутки ради перенес полицейского и стал обвиняемым по уголовному делу

Опубликована: Сегодня 11:32



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Инцидент был снят на камеру мобильного телефона и опубликован в Сети. На кадрах видно, как мужчина шутки ради приподнял силовика в форменной одежде за талию и пронес несколько шагов по вестибюлю метро.Максимальное наказание, которое грозит нарушителю за такие действия – 5 лет лишения свободы.