Житель Сарапула заразил подругу ВИЧ-инфекцией и не рассказал ей об этом

Опубликована: Сегодня 13:34



фото: penzavzglyad.ru фото: penzavzglyad.ru

Мужчина под роспись был предупрежден о том, что он обязуется не подвергать риску заражения других лиц, всегда пользоваться презервативами, индивидуальными шприцами, предупреждать партнеров о заболевании, и в случае если он заразит вирусом иммунодефицита другого человека, то он понесет уголовную ответственность.Однако подсудимый не поставил в известность свою сожительницу о том, что он заражен вирусом и неоднократно вступал с ней в незащищенный половой акт, в результате чего заразил женщину ВИЧ-инфекцией.Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.