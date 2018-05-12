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Житель Сарапула заразил подругу ВИЧ-инфекцией и не рассказал ей об этом
Опубликована: Сегодня 13:34 Жителя Сарапула осудили за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией. Мужчина состоял на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с диагнозом «ВИЧ-инфекция».
Мужчина под роспись был предупрежден о том, что он обязуется не подвергать риску заражения других лиц, всегда пользоваться презервативами, индивидуальными шприцами, предупреждать партнеров о заболевании, и в случае если он заразит вирусом иммунодефицита другого человека, то он понесет уголовную ответственность.
Однако подсудимый не поставил в известность свою сожительницу о том, что он заражен вирусом и неоднократно вступал с ней в незащищенный половой акт, в результате чего заразил женщину ВИЧ-инфекцией.
Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.