Американцы решили устроить сексуальную оргию, достойную Книги рекордов Гиннеса

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 08:30



фото: скриншот из фильма «Парфюмер» фото: скриншот из фильма «Парфюмер»

Для участия в оргии существуют определённые правила, которые обязательны для выполнения. Так, участники оргии должны приезжать парами, а заниматься сексом могут как вдвоём, так и с другими при условии обоюдного согласия. Организаторы пообещали сделать исключение для одиночек. Для них входной билет будет стоить $25, а для пар — $200.Просто так попасть на мероприятие, даже если заплатить деньги, будет невозможно — необходима регистрация. Это делается для того, чтобы в конце посчитать количество участников. Сами судьи из Книги рекордов Гиннеса там присутствовать не будут.Участникам пообещали выдать бесплатно презервативы, смазки, полотенца и секс-игрушки. Несмотря на то, что любители побольше и пожёстче будут голыми, на лицах у них будут надеты красивые маски.В этом году они намерены побить мировой рекорд. Пока самую большую оргию в мире устроили в Японии в 2010 году. Тогда 250 пар занялись сексом в одном помещении, но исключительно с одним своим партнёром.