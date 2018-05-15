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Житель Удмуртии пытался обокрасть ижевчанина, но уснул
Опубликована: 14 Мая 2018 г. 09:28 Ижевские полицейские задержали с поличным в чужом доме спящего жителя Удмуртии. Теперь за покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, 32-летнему безработному жителю Завьяловского района грозит до 6 лет лишения свободы.
Установлено, что 9 мая 2018 года подозреваемый вскрыл замок на двери и проник в частный дом по ул. Заводской. Мужчина вынес в сени бензопилу, автозапчасти и алюминиевую флягу, после чего вернулся в дом. Немного пошарившись, он нашел спиртные напитки, употребил их и заснул.
Спящего незваного гостя обнаружил вечером вернувшийся хозяин дома и вызвал полицию.
Решения суда подозреваемый ожидает под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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