Житель Удмуртии пытался обокрасть ижевчанина, но уснул

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 09:28



фото: recepty-zdorovia.com фото: recepty-zdorovia.com

Установлено, что 9 мая 2018 года подозреваемый вскрыл замок на двери и проник в частный дом по ул. Заводской. Мужчина вынес в сени бензопилу, автозапчасти и алюминиевую флягу, после чего вернулся в дом. Немного пошарившись, он нашел спиртные напитки, употребил их и заснул.Спящего незваного гостя обнаружил вечером вернувшийся хозяин дома и вызвал полицию.Решения суда подозреваемый ожидает под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.