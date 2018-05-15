Шесть боевых снарядов взорвали в Удмуртии

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 10:44



фото: пресс-служба Росгвардии России по УР фото: пресс-служба Росгвардии России по УР

До приезда взрывотехников опасная территория была оцеплена. Прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН установили, что опасными находками являются артиллерийский бронебойно – трассирующий снаряд калибра 45 мм с головным взрывателем и пять 37 мм бронебойных снарядов с головным взрывателем 1937 - 1939 годов.Боевые снаряды представляли опасность для жизни и здоровья местного населения, поэтому их вывезли в удаленное от населенных пунктов безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.