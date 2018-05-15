Шесть боевых снарядов взорвали в Удмуртии

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 10:44

фото: пресс-служба Росгвардии России по УР
Владелица земельного участка, расположенного вблизи деревни Каменное Завьяловского района, во время проведения строительных работ обнаружила подозрительные предметы, похожие на снаряды. О находке она сообщила в дежурную часть МВД, откуда информация поступила в республиканское Управление Росгвардии.

До приезда взрывотехников опасная территория была оцеплена. Прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН установили, что опасными находками являются артиллерийский бронебойно – трассирующий снаряд калибра 45 мм с головным взрывателем и пять 37 мм бронебойных снарядов с головным взрывателем 1937 - 1939 годов.

Боевые снаряды представляли опасность для жизни и здоровья местного населения, поэтому их вывезли в удаленное от населенных пунктов безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.


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