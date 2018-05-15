Спортсмен из Удмуртии выиграл международную велогонку

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 11:51



фото: vk.com фото: vk.com

Тимофей финишировал с результатом 01:46:50, опередив своего главного соперника на 6 минут. Как отметил спортсмен у себя на странице в социальной сети, «гонка не была легкой».«Во-первых, гонка была под дождем. Всего нужно было проехать 9 кругов, каждый круг по 3,2 км. И из трех километров половина – это крутой подъем. А к финишу был сильно грязевой спуск. Не всегда делают такие рельефы. Ну и стоит отметить, что я боролся с Чемпионом Турции Kelleci Abdulkadir, который в мировом рейтинге занимает 50 место. А я пока нахожусь за сотней», - рассказал о сложности соревнования Тимофей .Иванов также отметил, что выиграть соревнование ему удалось благодаря хорошей подготовке. На сегодняшний день он усиленно тренируется перед кубком Мира, который состоится 20 мая в Германии.