Спортсмен из Удмуртии выиграл международную велогонку

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 11:51

фото: vk.com
Спортсмен из Удмуртии Тимофей Иванов одержал победу на соревнованиях в велогонке International Mardin MTB Cup.

Тимофей финишировал с результатом 01:46:50, опередив своего главного соперника на 6 минут. Как отметил спортсмен у себя на странице в социальной сети, «гонка не была легкой».

«Во-первых, гонка была под дождем. Всего нужно было проехать 9 кругов, каждый круг по 3,2 км. И из трех километров половина – это крутой подъем. А к финишу был сильно грязевой спуск. Не всегда делают такие рельефы. Ну и стоит отметить, что я боролся с Чемпионом Турции Kelleci Abdulkadir, который в мировом рейтинге занимает 50 место. А я пока нахожусь за сотней», - рассказал о сложности соревнования Тимофей .

Иванов также отметил, что выиграть соревнование ему удалось благодаря хорошей подготовке. На сегодняшний день он усиленно тренируется перед кубком Мира, который состоится 20 мая в Германии.


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