Более 100 домой в Ижевске остались без горячей воды до 27 мая

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 13:58



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Без горячего водоснабжения до 27 мая останутся более 100 домов по следующим адресам:- улица Вадима Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161,173, 177;- улица Дерябина 3а;- улица Интернациональный 11, 15;- улица Карла Либкнехта 5а, 17, 19;- улица Карла Маркса 164, 171, 173, 177, 206, 208;- улица Красная 105, 133, 144, 154, 156;- улица Красноармейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182;- улица Красногеройская 18;- улица Ленина 4, 8, 9, 11, 12, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42;- улица Максима Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 66;- улица Пастухова 82;- улица Пушкинская 158, 162, 162а, 164, 169, 169а, 171, 173, 175, 177,187;- улица Свердлова 4, 7, 22, 26;- улица Свободы 82а, 120, 122, 124, 139, 167, 171, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202;- улица Советская 2, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15.