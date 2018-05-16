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Анонимные телеграм-каналы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении важного сотрудника «Ижавиа»
Опубликована: 15 Мая 2018 г. 13:57 Анонимные телеграм-каналы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника «Ижавиа». Источник «Аргументов в Ижевске» сообщил о возможном задержании Ирины Романовой, являющейся начальником отдела материально-технического обеспечения.
Вероятно, интерес правоохранителей был лишь вопросом времени, поскольку большую часть закупок «Ижавиа» осуществляло без проведения торгов. Так, в декабре 2017 года на сайте госзакупок была размещена информация, согласно которой авиакомпания закупила у единственного поставщика авиационное топливо на сумму 360 млн рублей. Именно подразделение, которым руководила Ирина Романова, осуществляла все эти закупки.
Вообще, вопросы к деятельности «Ижавиа» времён Александра Городилова возникали регулярно, особенно в этом плане выделяется Удмуртское УФАС, которое ещё в 2013 году обвинило авиаперевозчика в необоснованности тарифов на рейс «Ижевск-Москва».
В 2016 году Управление ФАС России по Удмуртской республике возбудило дело против ОАО «Ижавиа» по причине нарушения ижевским авиаперевозчиком закона «О защите конкуренции». По мнению антимонопольного ведомства занимая доминирующее положение, «Ижавиа» создавало препятствия для доступа на рынок авиаперевозок других транспортных компаний.
Чтобы обеспечить конкуренцию, Удмуртский УФАС долгое время пытался разделить «Ижавиа» на аэропорт и авиаотряд. В судах всех инстанций это предложение поддержано не было, однако нашло понимание у нового главы республики Александр Бречалова, который в январе 2018 года объявил о том, что разделение всё-таки состоится.
В последний раз УФАС уличил «Ижавиа» в том, что компания установила плату за возврат билетов без учёта фактических затрат. 13 апреля 2018 года стало известно, что Арбитражный суд Удмуртии признал законными претензии антимонопольщиков.
Наши коллеги из других СМИ отмечали, что Александр Городилов оказался благом для «Ижавиа», поскольку убытки 2011 года сменились прибылью уже в 2013 году. Однако, они забывают о том, что в 2011 году предприятие получило от республики субсидию в размере 350 млн рублей для покупки и спасения Сарапульского Радиозавода. Возвращать эти деньги не требовалось, а рыночная стоимость 100% ценных бумаг, купленных за «символические» 144 тыс. рублей за три года «выросла» до 350 млн рублей, таким образом, по итогам этой сделки на счет «Ижавиа» должно было поступить 259 млн рублей. Согласно публичному бухгалтерскому отчету республиканской авиакомпании, поступления от продажи акций в 2013 году составили 60 млн рублей, в 2014 – 117 млн рублей, а в 2015 – 49 млн рублей. Подробнее об этой ситуации писало ИА «Сусанин». Таким образом, о выведении авиакомпании в прибыль и управленческих успехах Александра Городилова в первые же годы работы генеральным директором «Ижавиа» заявлять не приходится.