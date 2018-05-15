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Завотделением ижевской больницы застукали пьяным на работе и сняли на видео
Опубликована: 14 Мая 2018 г. 15:16 В одной из групп соцсети ВКонтакте появился видеоролик, в котором главным героем является пьяный врач-ревматолог второй ижевской больницы. Судя по происходящему, дело происходит около полудня 9 мая.
Неизвестный автор видео, непонятно как попавший в закрытое отделение медучреждения, снимает на видео пустые кабинеты, и в одном из них находит врача. Еле встав с дивана, медик представился и отчитался о здоровье одного из пациентов.
Судя по комментариям, главным гером видеоролика оказался заведующий отделения реаниматологии городской больницы №2. Знающие его люди написали много хорошего про врача и защищали его, но основное мнение пользователей свелось к тому, что нельзя в таком состоянии находиться на работе.