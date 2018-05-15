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Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходах
Опубликована: 14 Мая 2018 г. 17:31 Официальный сайт главы Удмуртии опубликовал сведения о доходах и имуществе Александра Бречалова и членов его семьи. По официальным данным, руководитель республики заработал в 2017 году 34 млн 81 тыс. рублей.
Данная прибыль указана с учетом суммы от продажи недвижимости. Глава региона также задекларировал две квартиры, в одной из которых имеет ½ доли собственности, а также два автомобиля «Фольксваген». Супруга Бречалова задекларировала доход в 4 889 592 рублей.
Напомним, в 2016 году Александр Бречалов заработал 4,6 млн рублей.