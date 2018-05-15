Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходах

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 17:31

фото: tele-set.net
Официальный сайт главы Удмуртии опубликовал сведения о доходах и имуществе Александра Бречалова и членов его семьи. По официальным данным, руководитель республики заработал в 2017 году 34 млн 81 тыс. рублей.

Данная прибыль указана с учетом суммы от продажи недвижимости. Глава региона также задекларировал две квартиры, в одной из которых имеет ½ доли собственности, а также два автомобиля «Фольксваген». Супруга Бречалова задекларировала доход в 4 889 592 рублей.

Напомним, в 2016 году Александр Бречалов заработал 4,6 млн рублей.


Теги
США Голливуд инвалид Можга правительство МЧС футбол музыка Владимир Путин оружие Сарапул Россия полиция ГЖД Ува праздник образование СМИ штраф Интернет лес дороги свадьба розыск погода ремонт конкурс прокуратура бизнес депутат спортсмен Игра безопасность творчество алкоголь преступление Удмуртия транспорт промышленность технологии Глазов зоопарк ГИБДД туризм Москва МВД выборы медицина семья ДТП выставка школа суд Александр Волков кино наркотики Малая Пурга ЖКХ пристав Дмитрий Медведев терроризм траур Украина Завьялово видео физкультура мода Новый год/Рождество фестиваль пожар Госсовет УР ИжГТУ молодежь здоровье финансы телевидение армия рейтинг религия животные СКП торговля самолет природа строительство пенсия долг Ижавто бюджет занятость хоккей Воткинск дети Балезино банк Ижевск убийство ветеран звезда вода
Все теги
Яндекс.Погода