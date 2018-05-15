Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходах

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 17:31



фото: tele-set.net фото: tele-set.net

Данная прибыль указана с учетом суммы от продажи недвижимости. Глава региона также задекларировал две квартиры, в одной из которых имеет ½ доли собственности, а также два автомобиля «Фольксваген». Супруга Бречалова задекларировала доход в 4 889 592 рублей.Напомним, в 2016 году Александр Бречалов заработал 4,6 млн рублей.