Переменчивая погода ожидается в Удмуртии на этой неделе

Опубликована: 14 Мая 2018 г. 18:40

фото: 24sibinfo.ru
Переменчивая погода ожидает жителей Удмуртии на этой неделе. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, волны тепла будут сменяться похолоданиями.

Ближайшей ночью местами по республике на почве ожидаются заморозки до -1 °С.

Завтра, 15 марта, во второй половине дня Удмуртию пересечет холодный фронт – в северных и центральных районах возможны небольшие дожди, усилится ветер. Температура воздуха днем поднимется до +20..+25 °С.  Во второй половине дня не исключена вероятность гроз.

В ночь на среду местами сохранятся небольшие дожди, а на почве возможны заморозки до -2 °С. Днем 16 марта воздух прогреется лишь до +16..+21 °С.

В четверг в республике местами пройдут небольшие дожди. Днем температура поднимется до +19..+23 °С.

В конце недели вновь ожидается похолодание: ночью столбики термометров будут опускаться до 0..+5 °С, дневная температура воздуха составит +13..+18 °С.


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