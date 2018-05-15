Житель Удмуртии пытал жену раскаленным утюгом и паяльником, подозревая в измене

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: penzavzglyad.ru
Жителя деревни Льнозаводский Сюмсинского района Андрея Столбова признали виновным по статье «причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями с применением пытки».

С августа по ноябрь 2017 года мужчина истязал свою жену, заподозрив её в супружеской измене. Он неоднократно избивал женщину, пытал раскаленным утюгом и паяльником, закрывал жену в подполье, требуя признать факт измены.

Учитывая наличие на иждивении 3 несовершеннолетних детей, суд назначил Андрею наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, с возложением дополнительных обязанностей в виде запрета посещать увеселительные заведения и покидать место жительства в ночное время. В настоящее время супруги разведены.


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