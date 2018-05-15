Профилактическое мероприятие «Бахус» прошло в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:32



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Так, за период проведения мероприятия к административной ответственности привлечено 76 водителей за управление транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Еще 19 граждан отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, из них 1 несовершеннолетний.Всех их ждет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.Повторное нарушение лицом, подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования влечет уголовную ответственность.За время операции в органы дознания направлено 11 материалов по признакам преступления, предусмотренным ст. 264.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску обращается к горожанам: не будьте равнодушны, оказывайте содействие и сообщайте о грубых нарушениях требований ПДД РФ, фактах управления транспортным средством нетрезвым водителем в дежурную часть ГИБДД МВД по УР (3412) 415-700, 415-701, или 02 Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску.