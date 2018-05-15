Ижевчанин купил в интернет-магазине под видом бульдога дворняжку

Опубликована: Сегодня 10:37

фото: youtube.com
В апреле 2018 года, желая порадовать близких, житель Ижевск по объявлению на сайте одного из интернет-магазинов приобрел щенка породы «английский бульдог», заплатив за него 80 тыс рублей. Однако, на следующий день после покупки и доставки животного, окрас щенка изменился, краска, которую нанесли на щенка мошенники, смылась. Попытки выйти на связь с продавцами не увенчались успехом, на телефонные звонки никто не отвечал, и мужчина обратился в полицию.

По факту мошенничества органы предварительного расследования возбудили уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что неустановленными лицами по тому же контактному номеру телефона на продажу выставлялись щенки и других пород (бельгийская овчарка, корги). В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются.

Прокуратура при приобретении домашнего любимца рекомендует быть внимательнее, и, если хотите порадовать себя и своих близких редкой породой, советуйтесь со специалистами кинологами, заводчиками, имеющими документы на животных.Не торопитесь отдавать деньги незнакомым людям. В случае, если в отношении Вас совершены мошеннические действия, обращайтесь с заявлением в органы полиции.


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