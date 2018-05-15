Очевидцев аварии на ул. Орджоникидзе разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:43



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Столкнулись автомобили «Лада», под управлением мужчины, 1962 года рождения, и «Мазда», под управлением мужчины, 1975 года рождения, с последующим наездом автомобиля «Лада» на стоящий автомобиль «Опель».В результате аварии пассажир автомобиля «Лада» - женщина, 1987 года рождения, получила травмы и была госпитализирована.Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-084, 8-950-171-09-50, либо в дежурную часть ГИБДД МВД по УР по телефонам: 415-700 и 415-701.