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С начала года в Удмуртии выведено из оборота более 39 кг наркотиков
Опубликована: Сегодня 12:51 Прокуратура Удмуртской республики опубликовала результаты наркоситуации в регионе. Так, из незаконного оборота изъято более 39 кг наркотиков, из них: героин – 586 гр., марихуана – 2279 гр., наркотиков амфетаминовой группы – 688 гр., гашиш – 4485 гр., маковая соломка – 1033 гр., курительных смесей – 156 гр., наркотиков синтетического происхождения - 29936 гр.
За 4 месяца 2018 года на территории республики зарегистрировано 764 преступления в данной сфере, в том числе 522 факта сбыта наркотиков.
К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 286 лиц, из них: 14 несовершеннолетних, 38 женщины, 6 иностранных граждан.
Продолжена работа по выявлению и ликвидации наркопритонов. Органами полиции возбуждено 9 уголовных дел по ст. 232 УК РФ по фактам притоносодержательства на территориях Первомайского, Индустриального, Устиновского и Ленинского районов Ижевска, и в Увинском районе.
По данным Республиканского наркологического диспансера, на учете в органах здравоохранения на 1 апреля 2018 состоит 4687 лиц, что на 105 лиц меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (4792), в том числе 2358 лиц - с диагнозом «наркомания» (2375), и 2329 лиц – с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями» (2417).
Напоминаем, что в прокуратуре Удмуртской Республики организована «горячая линия» по телефону: 78-45-78, с целью приема сообщений граждан о фактах хранения, изготовления наркотиков, организации наркопритонов, а также о лицах употребляющих наркотические средства.