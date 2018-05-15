С начала года в Удмуртии выведено из оборота более 39 кг наркотиков

Опубликована: Сегодня 12:51

фото: ren.tv
Прокуратура Удмуртской республики опубликовала результаты наркоситуации в регионе. Так, из незаконного оборота изъято более 39 кг наркотиков, из них: героин – 586 гр., марихуана – 2279 гр., наркотиков амфетаминовой группы – 688 гр., гашиш – 4485 гр., маковая соломка – 1033 гр., курительных смесей – 156 гр., наркотиков синтетического происхождения - 29936 гр.

За 4 месяца 2018 года на территории республики зарегистрировано 764 преступления в данной сфере, в том числе 522 факта сбыта наркотиков.

К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 286 лиц, из них: 14 несовершеннолетних, 38 женщины, 6 иностранных граждан.

Продолжена работа по выявлению и ликвидации наркопритонов. Органами полиции возбуждено 9 уголовных дел по ст. 232 УК РФ по фактам притоносодержательства на территориях Первомайского, Индустриального, Устиновского и Ленинского районов Ижевска, и в Увинском районе.

По данным Республиканского наркологического диспансера, на учете в органах здравоохранения на 1 апреля 2018 состоит 4687 лиц, что на 105 лиц меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (4792), в том числе 2358 лиц - с диагнозом «наркомания» (2375), и 2329 лиц – с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями» (2417).

Напоминаем, что в прокуратуре Удмуртской Республики организована «горячая линия» по телефону: 78-45-78, с целью приема сообщений граждан о фактах хранения, изготовления наркотиков, организации наркопритонов, а также о лицах употребляющих наркотические средства.


Теги
самолет фестиваль ГЖД банк занятость конкурс выборы пристав пенсия инвалид суд депутат Александр Волков промышленность религия ДТП вода прокуратура рейтинг физкультура бизнес Малая Пурга телевидение правительство МВД торговля дороги Балезино спортсмен зоопарк школа здоровье армия Госсовет УР США Удмуртия Ува молодежь штраф ремонт Владимир Путин Голливуд алкоголь Москва Игра Украина убийство розыск траур транспорт хоккей ЖКХ природа звезда оружие кино финансы Сарапул пожар Ижевск Россия мода семья лес долг погода свадьба Ижавто выставка Интернет ветеран образование Глазов Воткинск видео терроризм футбол музыка безопасность творчество дети туризм медицина бюджет Завьялово полиция животные строительство МЧС наркотики технологии ИжГТУ праздник Новый год/Рождество СМИ СКП Дмитрий Медведев Можга преступление ГИБДД
Все теги
Яндекс.Погода