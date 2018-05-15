С начала года в Удмуртии выведено из оборота более 39 кг наркотиков

Опубликована: Сегодня 12:51



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За 4 месяца 2018 года на территории республики зарегистрировано 764 преступления в данной сфере, в том числе 522 факта сбыта наркотиков.К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 286 лиц, из них: 14 несовершеннолетних, 38 женщины, 6 иностранных граждан.Продолжена работа по выявлению и ликвидации наркопритонов. Органами полиции возбуждено 9 уголовных дел по ст. 232 УК РФ по фактам притоносодержательства на территориях Первомайского, Индустриального, Устиновского и Ленинского районов Ижевска, и в Увинском районе.По данным Республиканского наркологического диспансера, на учете в органах здравоохранения на 1 апреля 2018 состоит 4687 лиц, что на 105 лиц меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (4792), в том числе 2358 лиц - с диагнозом «наркомания» (2375), и 2329 лиц – с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями» (2417).Напоминаем, что в прокуратуре Удмуртской Республики организована «горячая линия» по телефону: 78-45-78, с целью приема сообщений граждан о фактах хранения, изготовления наркотиков, организации наркопритонов, а также о лицах употребляющих наркотические средства.