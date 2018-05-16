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Из-за горящей сухой травы в Удмуртии погибла жительница Ярского района
Опубликована: 15 Мая 2018 г. 15:05 Пожилая женщина погибла в посёлке Пудем Ярского района Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, пожар ее в доме начался из-за горящей сухой травы.
Следственное управление СКР по Удмуртии начало проверку после гибели женщины 1955 года рождения. Огонь перекинулся на жилую постройку с горящей на придомовой территории сухой травы. Главной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём.
На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.