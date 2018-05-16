Из-за горящей сухой травы в Удмуртии погибла жительница Ярского района

Опубликована: 15 Мая 2018 г. 15:05



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Следственное управление СКР по Удмуртии начало проверку после гибели женщины 1955 года рождения. Огонь перекинулся на жилую постройку с горящей на придомовой территории сухой травы. Главной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём.На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.