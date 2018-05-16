Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту

Опубликована: 15 Мая 2018 г. 16:16

фото: todaykhv.ru
Президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Как пишет Lenta, Путин проехал по нему за рулем «КамАЗа» во главе колонны из трех десятков грузовиков.

«Поехали!», — сказал российский лидер перед тем, как сесть в кабину.

Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для всех желающих автолюбителей откроется 16 мая.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.


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