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Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту
Опубликована: 15 Мая 2018 г. 16:16 Президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Как пишет Lenta, Путин проехал по нему за рулем «КамАЗа» во главе колонны из трех десятков грузовиков.
«Поехали!», — сказал российский лидер перед тем, как сесть в кабину.
Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для всех желающих автолюбителей откроется 16 мая.
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.