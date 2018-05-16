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С 16 мая в Удмуртии пройдет мероприятие «Мотоциклист»
Опубликована: 15 Мая 2018 г. 17:58 С 16 по 25 мая на территории Удмуртской Республики пройдет первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист». Мероприятие включает в себя четыре этапа и продлится до 15 августа текущего года.
Проводится оно в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием мотоводителей, пресечения фактов эксплуатации утилизированного мототранспорта, без соответствующих документов, а также с измененной маркировкой номерных узлов и агрегатов, предотвращения и предупреждения фактов противоправного завладения мототранспортом, обнаружения угнанных и похищенных транспортных средств, пресечения фактов нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспорта.
Во время мотосезона, когда на дорогах множество двухколёсных транспортных средств, автомобилистам необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Двухколёсный транспорт легко оказывается в «мёртвой зоне», поэтому автомобилисту необходимо быть предельно внимательным при любых манёврах и перестроениях, оценивать обстановку позади автомобиля и обязательно включать указатели поворота.
Однако и мотоциклист обязан строго соблюдать Правила дорожного движения, игнорирование которых может привести к непоправимым последствиям. Мототранспорт является травмоопасным видом транспорта, а водитель мотоцикла практически не защищен при столкновении с автомобилем или наездом на препятствие.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения и уважительном отношении друг к другу.