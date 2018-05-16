С 16 мая в Удмуртии пройдет мероприятие «Мотоциклист»

Опубликована: 15 Мая 2018 г. 17:58



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Проводится оно в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием мотоводителей, пресечения фактов эксплуатации утилизированного мототранспорта, без соответствующих документов, а также с измененной маркировкой номерных узлов и агрегатов, предотвращения и предупреждения фактов противоправного завладения мототранспортом, обнаружения угнанных и похищенных транспортных средств, пресечения фактов нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспорта.Во время мотосезона, когда на дорогах множество двухколёсных транспортных средств, автомобилистам необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Двухколёсный транспорт легко оказывается в «мёртвой зоне», поэтому автомобилисту необходимо быть предельно внимательным при любых манёврах и перестроениях, оценивать обстановку позади автомобиля и обязательно включать указатели поворота.Однако и мотоциклист обязан строго соблюдать Правила дорожного движения, игнорирование которых может привести к непоправимым последствиям. Мототранспорт является травмоопасным видом транспорта, а водитель мотоцикла практически не защищен при столкновении с автомобилем или наездом на препятствие.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения и уважительном отношении друг к другу.