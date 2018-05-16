Особый противопожарный режим ввели в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: yandex.by фото: yandex.by

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за нарушение противопожарных правил предусмотрены штрафы:- на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;- на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей;- на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.Кроме того, если из-за нарушений требований пожарной безопасности начнется лесной пожар, предусмотрена также уголовная ответственность.В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно сообщить в службу пожарной охраны по телефонам 01, мобильная связь: 101, 112 или на Прямую линию лесной охраны – 8(3412) 56-93-60, 8-800-100-94-00.