Улицу Азина в Ижевске временно закроют для проезда

Опубликована: Сегодня 09:37



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Ограничение будет действовать:С 9 июня (22.00 часов) до 13 июня (5.00 часов);

С 15 июня (22.00 часов) до 18 июня (5.00 часов).

Здесь установят соответствующие дорожные знаки и ограждения. Жителей города дополнительно проинформируют о времени и месте проведения ремонтных работ через СМИ, а также о возможном объезде указанного участка.Уточняется, что движение автобусных маршрутов с ул. Азина также будет перенаправлено по другому пути.