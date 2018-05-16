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Улицу Азина в Ижевске временно закроют для проезда
Опубликована: Сегодня 09:37 В Ижевске связи с проведением ремонтных работ газопровода будет закрыто движение транспорта по ул. Азина от железнодорожного переезда до ул. Областной.
Ограничение будет действовать:
С 9 июня (22.00 часов) до 13 июня (5.00 часов);
С 15 июня (22.00 часов) до 18 июня (5.00 часов).Здесь установят соответствующие дорожные знаки и ограждения. Жителей города дополнительно проинформируют о времени и месте проведения ремонтных работ через СМИ, а также о возможном объезде указанного участка.
Уточняется, что движение автобусных маршрутов с ул. Азина также будет перенаправлено по другому пути.