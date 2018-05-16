Пятилетнюю девочку сбили в Ижевске на ул.Дзержинского

Опубликована: Сегодня 10:44

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Пятилетняя девочка в Ижевске попала под колеса иномарки. Произошло ДТП 14 мая, около 19:17 на ул.Дзержинского, 10 (дворовая территория).

Девочку 2013 года рождения сбил водитель автомобиля «Hyundai» ,мужчина 1984 года рождения. В результате наезда ребенок получил травмы.

Уважаемые родители! Ребенка необходимо с раннего возраста учить ориентироваться на
дороге и соблюдать ее законы, учить, прежде всего, собственным примером! Подрастающему поколению нужно чаще напоминать все основные Правила дорожного движения!


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