|
Житель Ижевска украл иномарку и сдал ее в авторазбор
Опубликована: 16 Мая 2018 г. 11:53 Полицейские задержали жителя Ижевска, подозреваемого в краже автомобиля. Преступление было совершено еще в 2016 году, однако причастность 21-летнего ранее судимого ижевчанина к краже иномарки установили только сейчас.
Полицейские выяснили, что автомобиль «Дэу» был взят в аренду в одной из лизинговых компаний на имя знакомого подозреваемого. Злоумышленник перегнал автомобиль в Пермский край, где сдал в авторазбор. Лизинговая компания оценила ущерб в 420 тыс рублей.
По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.
Загрузка...