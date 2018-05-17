Житель Ижевска украл иномарку и сдал ее в авторазбор

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 11:53

фото: razborkino.ru
Полицейские задержали жителя Ижевска, подозреваемого в краже автомобиля. Преступление было совершено еще в 2016 году, однако причастность 21-летнего ранее судимого ижевчанина к краже иномарки установили только сейчас.

Полицейские выяснили, что автомобиль «Дэу» был взят в аренду в одной из лизинговых компаний на имя знакомого подозреваемого. Злоумышленник перегнал автомобиль в Пермский край, где сдал в авторазбор. Лизинговая компания оценила ущерб в 420 тыс рублей.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.



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