Житель Ижевска украл иномарку и сдал ее в авторазбор

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 11:53



фото: razborkino.ru фото: razborkino.ru

Полицейские выяснили, что автомобиль «Дэу» был взят в аренду в одной из лизинговых компаний на имя знакомого подозреваемого. Злоумышленник перегнал автомобиль в Пермский край, где сдал в авторазбор. Лизинговая компания оценила ущерб в 420 тыс рублей.По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.