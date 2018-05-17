На улице 9-е Января в Ижевске с зимы лежал труп мужчины

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 13:00

фото: dzr.city
Тело мужчины обнаружили рабочие при проведении земляных работ на улице 9 Января в Ижевске. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, лежащий между трубопроводами труп нашли в воскресенье, 13 мая и незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.

- Предположительно, это тело находится там с зимы. Сейчас устанавливается личность мужчины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Проводится проверка.


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