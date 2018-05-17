На улице 9-е Января в Ижевске с зимы лежал труп мужчины

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 13:00



фото: dzr.city фото: dzr.city

- Предположительно, это тело находится там с зимы. Сейчас устанавливается личность мужчины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Проводится проверка.