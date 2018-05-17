За 4 месяца этого года у 443 жителей Удмуртии выявлена ВИЧ-инфекция

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 14:07

фото: hivinfo.ru
С января по апрель 2018г в Удмуртской Республике зарегистрировано 443 новых носителя ВИЧ-инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель заболеваемости превысил показатель 2017 года на 18%.

Среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных граждан 36,34 % составляют женщины и 63,65% - мужчины.

Всего с периода регистрации ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике на 1 мая 2018 года выявлено 11322 ВИЧ-инфицированных граждан, в т.ч. 362 ребенка (3% от общего количества инфицированных).

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции называются наркотический (48,3%) и половой (40,5%).

Высокие показатели заболеваемости регистрировались в Балезинском, Камбарском, Воткинском, Камбарском, Киясовском, Сарапульском, Ярском районах, городах Сарапуле, Воткинске.

Необходимо помнить, что защита от инфицирования ВИЧ-инфекцией заключается в умеренном выборе близких знакомств, отказе от наркотиков и соблюдении принципов здорового образа жизни и моральных норм.

Подробнее о мерах профилактики ВИЧ-инфекции можно узнать на сайте - http://стопвичспид.рф/ или по телефону, позвонив в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 8 (3412) 68-82-10 и 63-76-54.

Адреса центров СПИД в Удмуртской Республике:

БУЗ УР «Удмуртский Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» - г. Ижевск, ул. Труда 17а, тел. (3412) 21-15-94;

Глазовский зональный центр СПИД - г. Глазов, ул.Кирова, 27, (34141) 3-37-07;

Воткинский зональный центр СПИД - г. Воткинск, ул. Школьная, 2, т. 8 (34145) 3-36-23;

Сарапульский зональный центр СПИД - г.Сарапул, ул.Гагарина, 67Д, т. 8 (34147) 3-27-43;

Можгинский зональный центр СПИД - г. Можга, ул. Сюгаильская, 19, т. 8(34139)3-26-65;

Увинский зональный центр СПИД - пос. Ува, ул. Чкалова, 20, т 8 (34130)5-28-19;

Игринский зональный центр СПИД - пос. Игра, ул. Милиционная, 6, т 8 (34134) 4-04-85.


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