Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Ижевске

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 15:14

фото: yocity12.com
В Ижевске из окна многоквартирного дома выпал полуторагодовалый мальчик. Как сообщили информационному агентству «Сусанин», инцидент произошел вечером вторника, 15 мая.

В пресс-службе УМВД России по Ижевску изданию подтвердили этот факт.

«Ребенок 2016 года рождения упал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома по улице Вадима Сивкова», - говорится в сообщении.

С тяжелыми травмами малыша доставили в больницу. По данному факту назначена проверка.


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