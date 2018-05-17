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Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Ижевске
Опубликована: 16 Мая 2018 г. 15:14 В Ижевске из окна многоквартирного дома выпал полуторагодовалый мальчик. Как сообщили информационному агентству «Сусанин», инцидент произошел вечером вторника, 15 мая.
В пресс-службе УМВД России по Ижевску изданию подтвердили этот факт.
«Ребенок 2016 года рождения упал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома по улице Вадима Сивкова», - говорится в сообщении.
С тяжелыми травмами малыша доставили в больницу. По данному факту назначена проверка.