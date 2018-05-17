Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Ижевске

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 15:14



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В пресс-службе УМВД России по Ижевску изданию подтвердили этот факт.«Ребенок 2016 года рождения упал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома по улице Вадима Сивкова», - говорится в сообщении.С тяжелыми травмами малыша доставили в больницу. По данному факту назначена проверка.