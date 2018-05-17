В Удмуртии около Пугачево опять взрываются снаряды

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 16:21



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

В республиканском МЧС сообщили о возгорании травы на месте происшествия. Из-за природного пожара и начали детонировать оставшиеся на полигоне боеприпасы. Примерная площадь возгорания на достигла 100 тыс квадратных метров.Глава поселка Пугачево Эдуард Султанов сообщил, что взрывы происходят в 1,5 км от жилых домов, и эвакуация проводиться не будет.