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В Удмуртии около Пугачево опять взрываются снаряды
Опубликована: 16 Мая 2018 г. 16:21 В районе бывшей воинской части в поселке Пугачево Малопургинского района взрываются снаряды. Как рассказывают пользователи социальных сетей, хлопки начали раздаваться в среду, 16 мая, около 15:05.
В республиканском МЧС сообщили о возгорании травы на месте происшествия. Из-за природного пожара и начали детонировать оставшиеся на полигоне боеприпасы. Примерная площадь возгорания на достигла 100 тыс квадратных метров.
Глава поселка Пугачево Эдуард Султанов сообщил, что взрывы происходят в 1,5 км от жилых домов, и эвакуация проводиться не будет.