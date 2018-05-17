В Удмуртии около Пугачево опять взрываются снаряды

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 16:21

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В районе бывшей воинской части в поселке Пугачево Малопургинского района взрываются снаряды. Как рассказывают пользователи социальных сетей, хлопки начали раздаваться в среду, 16 мая, около 15:05.

В республиканском МЧС сообщили о возгорании травы на месте происшествия. Из-за природного пожара и начали детонировать оставшиеся на полигоне боеприпасы. Примерная площадь возгорания на достигла 100 тыс квадратных метров.

Глава поселка Пугачево Эдуард Султанов сообщил, что взрывы происходят в 1,5 км от жилых домов, и эвакуация проводиться не будет.


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