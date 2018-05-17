ГИБДД публикует список улиц Ижевска, на которых пройдет ремонт

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: sud.ua
Госавтоинспекция информирует водителей о проведении ремонтных работ на участках улично-дорожной сети Ижевска. Так, с 15 мая планируются работы на следующих улицах:

-ул.10 лет Октября на участке от ул. Серова до ул.40 лет Победы (фрезерование с последующим устройством асфальтобетонного покрытия);

-ул.9-е Января на участке от ул.Цветочная до здания Индустриального суда (замена бортовых камней);

-ул.Коммунаров на участке от ул.Лихвинцева до ул.Кирова (фрезерование с последующим устройством асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней);

-ул. К.Либкнехта от 40 лет ВЛКСМ до ул. Восточная (замена бортовых камней);

-ул.Пушкинская от ул.К.Либкнехта до ул.Ленина и от пер Широкий до ул.Кирова (фрезерование с последующим устройством асфальтобетонного покрытия);

-ул.Ялтинская (устройство выравнивающего слоя, фрезерование).

Ремонтные работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонного покрытия будут проводиться с закрытием движения по одной полосе.

Водителей просят быть внимательнее, обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут, по возможности избегая движения по указанным участкам улиц.


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