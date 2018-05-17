Семейная пара и 6-летний ребенок погибли в аварии на автодороге «Ижевск-Воткинск»

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 18:35



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

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Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в среду, 16 мая. 59-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2106» со стороны Воткинска и по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «ГАЗ».В результате аварии погибли водитель легковушки и два его пассажира: женщина 1961 года рождения и 6-летний ребенок.