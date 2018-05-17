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Семейная пара и 6-летний ребенок погибли в аварии на автодороге «Ижевск-Воткинск»
Опубликована: 16 Мая 2018 г. 18:35 Смертельная авария произошла сегодня на 32-м км автодороги «Ижевск-Воткинск». При столкновении автомобилей «ГАЗель» и «ВАЗ-2106» погибли все, кто был в легковушке - двое взрослых и ребенок.
Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в среду, 16 мая. 59-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2106» со стороны Воткинска и по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «ГАЗ».
В результате аварии погибли водитель легковушки и два его пассажира: женщина 1961 года рождения и 6-летний ребенок.