В Удмуртии прошли антитеррористические учения

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: 18.мвд.рф
В спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Г.А. Кулаковой 15 мая прошли антитеррористические учения. Основной целью являлась отработка действий функциональных групп по пресечению и локализации последствий теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при организации и проведении контртеррористической операции.

В ходе тренировки отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников, и локализации его последствий.

В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ, МВД, Следственного управления, МЧС, ФСО, Росгвардии, Правительства Удмуртской Республики, Военного комиссариата и администрации МО «Город Ижевск».

Ранее, 14 мая, в рамках подготовки к учению проведена тренировка взаимодействующих ведомств республики по действиям при возникновении террористических угроз.

Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.


Теги
Владимир Путин животные СМИ пристав депутат безопасность Россия ЖКХ рейтинг преступление занятость пожар Ижевск самолет кино терроризм Можга дети Воткинск долг инвалид Украина телевидение бизнес здоровье МВД убийство пенсия образование торговля свадьба ИжГТУ Дмитрий Медведев полиция оружие Балезино технологии семья прокуратура Ижавто футбол спортсмен бюджет Интернет физкультура хоккей Госсовет УР штраф музыка МЧС Александр Волков Малая Пурга Голливуд промышленность конкурс алкоголь суд выборы звезда банк молодежь розыск природа наркотики ГИБДД СКП зоопарк выставка мода ветеран медицина ГЖД лес Завьялово вода Новый год/Рождество ДТП творчество ремонт погода Сарапул религия видео фестиваль транспорт строительство финансы Глазов праздник армия правительство школа Удмуртия Игра Ува США туризм дороги Москва траур
Все теги
Яндекс.Погода