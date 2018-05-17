В Удмуртии прошли антитеррористические учения

Опубликована: Сегодня 09:33



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В ходе тренировки отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников, и локализации его последствий.В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ, МВД, Следственного управления, МЧС, ФСО, Росгвардии, Правительства Удмуртской Республики, Военного комиссариата и администрации МО «Город Ижевск».Ранее, 14 мая, в рамках подготовки к учению проведена тренировка взаимодействующих ведомств республики по действиям при возникновении террористических угроз.Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.