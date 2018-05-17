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В Удмуртии прошли антитеррористические учения
Опубликована: Сегодня 09:33 В спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Г.А. Кулаковой 15 мая прошли антитеррористические учения. Основной целью являлась отработка действий функциональных групп по пресечению и локализации последствий теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при организации и проведении контртеррористической операции.
В ходе тренировки отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников, и локализации его последствий.
В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ, МВД, Следственного управления, МЧС, ФСО, Росгвардии, Правительства Удмуртской Республики, Военного комиссариата и администрации МО «Город Ижевск».
Ранее, 14 мая, в рамках подготовки к учению проведена тренировка взаимодействующих ведомств республики по действиям при возникновении террористических угроз.
Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.