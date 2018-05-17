Председатель СНТ в Завьяловском районе Удмуртии незаконно выписала себе премию

Опубликована: Сегодня 10:40

фото: chehov-region.mosr.ru
За присвоение принадлежащих СНТ денег 57-летняя жительница Завьяловского района заплатит штраф. Женщина занимала должность председателя садового некоммерческого товарищества и, используя свое служебное положение, она дала незаконное указание бухгалтеру начислить и выдать ей материальную помощь и премию. В результате этого СНТ был причинен ущерб на сумму 6 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела в СНТ изъята документация о его финансово-хозяйственной деятельности, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, допрошены члены правления. Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и возместила причиненный ущерб. Приговором суда женщине назначен штраф в размере 20 тыс рублей.


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