Председатель СНТ в Завьяловском районе Удмуртии незаконно выписала себе премию

Опубликована: Сегодня 10:40



фото: chehov-region.mosr.ru фото: chehov-region.mosr.ru

В рамках расследования уголовного дела в СНТ изъята документация о его финансово-хозяйственной деятельности, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, допрошены члены правления. Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и возместила причиненный ущерб. Приговором суда женщине назначен штраф в размере 20 тыс рублей.