МЧС Удмуртии сообщает о новых взрывах боеприпасов в Пугачево

Опубликована: Сегодня 11:47

фото: vk.com/udmurtiya18rus
После сообщения МЧС Удмуртии о ликвидации открытого горения в удмуртском селе Пугачево из-за повышения температуры воздуха на бывшем полигоне возобновились единичные взрывы боеприпасов. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Сообщается, что хлопки слышны раз в 15-20 минут. Авиация продолжает проливку территории. За последние сутки самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на горящую и тлеющую площадь 106 тонн воды, наземные средства - 66 тонн.

По данным МЧС, в настоящее время жители военного городка, эвакуированные накануне, в сопровождении сотрудников полиции заходят в свои дома. Они могут забрать необходимые вещи, после чего покидают территорию. Временно их разместили в Баграш-Бигре.

На данный момент в двух пунктах размещено 33 человека, из них 20 детей. В готовности находятся еще 7 пунктов временного размещения: 3 в Малопургинском районе, 4 в Ижевске.

В учреждениях, которые находятся в непосредственной близости с местом происшествия, приостановили учебно-воспитательный процесс.


Теги
пожар прокуратура звезда долг армия здоровье алкоголь телевидение депутат бюджет Россия финансы кино школа инвалид Сарапул туризм СКП Дмитрий Медведев лес Москва ГЖД фестиваль промышленность МЧС терроризм погода музыка медицина самолет убийство Александр Волков Голливуд суд преступление занятость строительство Интернет футбол дети СМИ животные Балезино траур Завьялово наркотики Ижевск религия Игра ДТП штраф молодежь ремонт свадьба пристав ЖКХ Малая Пурга творчество Можга бизнес образование семья правительство мода рейтинг безопасность МВД ИжГТУ вода банк дороги физкультура оружие зоопарк спортсмен ветеран конкурс Владимир Путин полиция ГИБДД Глазов США Ижавто технологии транспорт видео Воткинск выставка розыск выборы праздник Ува торговля Удмуртия Украина Госсовет УР Новый год/Рождество хоккей природа пенсия
Все теги
Яндекс.Погода