МЧС Удмуртии сообщает о новых взрывах боеприпасов в Пугачево

Опубликована: Сегодня 11:47



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Сообщается, что хлопки слышны раз в 15-20 минут. Авиация продолжает проливку территории. За последние сутки самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на горящую и тлеющую площадь 106 тонн воды, наземные средства - 66 тонн.По данным МЧС, в настоящее время жители военного городка, эвакуированные накануне, в сопровождении сотрудников полиции заходят в свои дома. Они могут забрать необходимые вещи, после чего покидают территорию. Временно их разместили в Баграш-Бигре.На данный момент в двух пунктах размещено 33 человека, из них 20 детей. В готовности находятся еще 7 пунктов временного размещения: 3 в Малопургинском районе, 4 в Ижевске.В учреждениях, которые находятся в непосредственной близости с местом происшествия, приостановили учебно-воспитательный процесс.