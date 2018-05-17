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В Ижевске на остановке «Госархив» иномарка сбила школьницу
Опубликована: Сегодня 12:54 В Ижевске на остановке «Госархив» иномарка сбила школьницу. Произошло ДТП 15 мая, около 19:30, напротив дома № 138 «а» по ул. 40 лет Победы.
Мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на девочку 2007 года рождения. В результате происшествия школьница получила травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.