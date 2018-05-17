В Ижевске на остановке «Госархив» иномарка сбила школьницу

Опубликована: Сегодня 12:54

Дмитрий, вина водителя ,но давай теперь все бросаться под машины и пусть водители будут виноваты, тормозной путь не три метра. Пройди спокойно ПП, выгляни из за машины которую ты уже прошел что бы тебя увидели и ты увидел что там происходит и иди дальше или пропусти машину которая на скорости уже не успеет тормознуть перед тобой.