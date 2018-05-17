Жители Воткинска через суд разобрали забор местной организации

Опубликована: Сегодня 14:01

фото: r18.fssprus.ru
Под контролем судебных приставов Воткинского районного отдела исполнено решение суда о демонтаже железобетонного ограждения.

Воткинский районный суд Удмуртской Республики, рассмотрев гражданское дело по иску местных жителей к воткинской организации об устранении препятствий в пользовании земельными участками, вынес решение – обязать ООО демонтировать за свой счёт и своими силами панели ограждения железобетонные ПО-2 в количестве 36 штук.

В связи с тем, что должник в установленные законом сроки решение суда не исполнил, железобетонное ограждение демонтировано под контролем службы судебных приставов. Плиты переданы на ответственное хранение взыскателям.


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