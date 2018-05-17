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Бывший сожитель ижевчанки вынес из ее квартиры всю бытовую технику
Опубликована: Сегодня 15:08 Житель Завьяловского района вынес из квартиры бывшей возлюбленной всю возможную бытовую технику. Теперь 29-летнему неработающему, ранее судимому мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
В конце апреля, днем, подозреваемый проник в квартиру бывшей сожительницы, расположенную в городке Строителей, пока та была на работе. Вместе со своим знакомым мужчина вынес из квартиры стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, телевизор, пылесос и вывез всё похищенное имущество на грузовом такси.
В последующем часть техники он продал по объявлению, а остальное сдал в пункт приема металла. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 38 тыс рублей.
По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть имущества полицейскими обнаружена и возвращена потерпевшей.