Бывший сожитель ижевчанки вынес из ее квартиры всю бытовую технику

Опубликована: Сегодня 15:08

фото: квартиры-домики.рф
Житель Завьяловского района вынес из квартиры бывшей возлюбленной всю возможную бытовую технику. Теперь 29-летнему неработающему, ранее судимому мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В конце апреля, днем, подозреваемый проник в квартиру бывшей сожительницы, расположенную в городке Строителей, пока та была на работе. Вместе со своим знакомым мужчина вынес из квартиры стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, телевизор, пылесос и вывез всё похищенное имущество на грузовом такси.

В последующем часть техники он продал по объявлению, а остальное сдал в пункт приема металла. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 38 тыс рублей.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть имущества полицейскими обнаружена и возвращена потерпевшей.


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