Бывший сожитель ижевчанки вынес из ее квартиры всю бытовую технику

Опубликована: Сегодня 15:08



фото: квартиры-домики.рф фото: квартиры-домики.рф

В конце апреля, днем, подозреваемый проник в квартиру бывшей сожительницы, расположенную в городке Строителей, пока та была на работе. Вместе со своим знакомым мужчина вынес из квартиры стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, телевизор, пылесос и вывез всё похищенное имущество на грузовом такси.В последующем часть техники он продал по объявлению, а остальное сдал в пункт приема металла. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 38 тыс рублей.По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. В настоящее время часть имущества полицейскими обнаружена и возвращена потерпевшей.