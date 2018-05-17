Иномарка сбила ижевчанина, переходящего дорогу на запрещающий сигнал светофора

Опубликована: Сегодня 16:44



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Наезд на пешехода – мужчину, 1959 года рождения совершил водитель автомобиля «Форд» - мужчина, 1989 года рождения.По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. С полученными травмами мужчину госпитализировали.Уважаемые пешеходы, помните: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии.