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Иномарка сбила ижевчанина, переходящего дорогу на запрещающий сигнал светофора
Опубликована: Сегодня 16:44 В Ижевске иномарка сбила мужчину, переходящего дорогу на красный сигнал светофора. Произошло ДТП 15 мая, около 16:35, напротив дома № 164 на ул. Ленина.
Наезд на пешехода – мужчину, 1959 года рождения совершил водитель автомобиля «Форд» - мужчина, 1989 года рождения.
По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. С полученными травмами мужчину госпитализировали.
Уважаемые пешеходы, помните: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии.