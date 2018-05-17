Иномарка сбила ижевчанина, переходящего дорогу на запрещающий сигнал светофора

Опубликована: Сегодня 16:44

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске иномарка сбила мужчину, переходящего дорогу на красный сигнал светофора. Произошло ДТП 15 мая, около 16:35, напротив дома № 164 на ул. Ленина.

Наезд на пешехода – мужчину, 1959 года рождения совершил водитель автомобиля «Форд» - мужчина, 1989 года рождения.

По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. С полученными травмами мужчину госпитализировали.

Уважаемые пешеходы, помните: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии.


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