По факту взрыва боеприпасов в селе Пугачево начата доследственная проверка

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Установлено, что указанная войсковая часть расформирована в 2011 году после произошедшего на ее территории пожара и взрыва боеприпасов. До настоящего времени работы по ее очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объеме не выполнены. После их завершения земельный участок планируется передать местным органам власти.Согласно предварительной информации, в результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений нет. Эвакуация местного населения не проводилась.На данный момент следственная группа военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ижевскому гарнизону находится в непосредственной близости от места происшествия и готова приступить к его осмотру сразу после тушения пожара.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.