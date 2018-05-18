По факту взрыва боеприпасов в селе Пугачево начата доследственная проверка

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/udmurtiya18rus
По факту взрыва боеприпасов в селе Пугачево Удмуртской Республики Главное военное следственное управление СК России начало доследственную проверку. Сообщение о возгорании и детонации боеприпасов на территории, ранее занимаемой войсковой частью, поступило в ведомство 16 мая.

Установлено, что указанная войсковая часть расформирована в 2011 году после произошедшего на ее территории пожара и взрыва боеприпасов. До настоящего времени работы по ее очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объеме не выполнены. После их завершения земельный участок планируется передать местным органам власти.

Согласно предварительной информации, в результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений нет. Эвакуация местного населения не проводилась.

На данный момент следственная группа военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ижевскому гарнизону находится в непосредственной близости от места происшествия и готова приступить к его осмотру сразу после тушения пожара.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


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