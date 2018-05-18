Массовые проверки водителей пройдут 18 мая в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:34

фото: ok.ru
Сегодня, 18 мая, в целях профилактики и предупреждения правонарушений сотрудники Госавтоинспекции будут проверят ижевских водителей на состояние опьянения. Профилактические мероприятия продлятся с 19.00 до 22.00 часов.

За 4 месяца 2018 года на территории Ижевска произошло 7 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Привлечено около 600 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще около 300 водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску обращается к гражданам: если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, позвоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 415-700, 415-701.


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