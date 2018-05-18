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Прокурор Удмуртии Сергей Панов освобожден от должности
Опубликована: Сегодня 10:41 Государственный советник юстиции 2 класса Сергей Панов Указом Президента Российской Федерации освобождён от должности прокурора Удмуртской Республики в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, Панов находился на этой должности с 25 марта 2008 года.
Новым прокурором республики станет Артём Николаев. Депутаты единогласно согласовали его кандидатуру на эту должность в середине апреля на внеочередной сессии Госсовета Удмуртии.